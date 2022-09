Operação policial “fecha” a cidade de Parisi e prende traficante

Uma megaoperação policial ‘parou’ Parisi ontem (9). Policiais Civis e Militares atuaram em conjunto no combate ao tráfico de drogas. Com ordens de buscas expedidas pela Justiça de Votuporanga, um traficante foi preso e drogas apreendidas.

Nas buscas foram apreendidos um quilo de crack, que renderia cerca de 5.000 porções para venda a usuários, além de quatro tabletes de maconha, um simulacro de pistola, duas balanças digitais, um telefone celular, diversas munições deflagradas e materiais pra embalar o entorpecente.

Participaram da operação Policiais Civis de Parisi, da região, da DISE, DIG e Policiais Militares de Parisi, BAEP e Canil de Rio Preto.

Investigação preliminar apontou que o criminoso “Gordinho”, de 21 anos, contava com um cúmplice no comando e logística do tráfico. O segundo investigado fugiu.

Gordinho foi autuado em flagrante pelo delegado Márcio Nobuyoshi Nosse por infração aos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico) e aguarda decisão da Justiça. votutudo