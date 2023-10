Operação policial desmonta esquema de furto de energia em comércios de Buritama

Uma pessoa foi presa em flagrante durante operação de combate ao furto de energia elétrica nesta terça-feira, em Buritama (SP). Com o apoio da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística, a Neoenergia Elektro identificou quatro irregularidades em pizzaria, peixaria, hortifruti e em um bar localizados nos bairros: Centro, Jardim Alvorada e Luís Severino, em Buritama. O volume de energia recuperado seria possível abastecer 1.200 residências durante um mês.

A distribuidora reforça que as ligações clandestinas representam riscos tanto para quem as realiza quanto para a população. O apoio da comunidade é fundamental para identificar as irregularidades. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelo 0800 701 01 02.

