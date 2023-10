Idoso é atropelado por ônibus no Terminal Urbano de Rio Preto

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (3); vítima foi socorrida em estado grave

Um homem de 77 anos foi atropelado por um ônibus no Terminal Urbano de São José do Rio Preto (SP). O acidente ocorreu no início tarde desta terça-feira (3).