Operação flagra cinco festas clandestinas em Rio Preto

Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Vara da Infância e Juventude e e do setor Fiscalização de Posturas de Prefeitura, flagrou cinco festas clandestinas neste fim de semana em Rio Preto.

Na sexta-feira (27), foram duas festas. A fiscalização chegou logo no início e impedindo a realização dos eventos. Um deles seria na Estância Veneza e outro em um pasto na vicinal que vai para Ipiguá. Neste último, havia uma estrutura grande, com direito a gerador de energia elétrica e seguranças. Em ambos os eventos os organizadores foram autuados.

Já no sábado (28) foram três festas clandestinas flagradas. Novamente uma delas na Estância Veneza, com aproximadamente 800 pessoas. Os três responsáveis foram encaminhados à Central de Flagrantes e irão responder no art. 268, por propagar doença contagiosa. Três menores foram encontrados e entregues aos responsáveis.

Outra festa ocorria na Estância Suíça, com aproximadamente 20 pessoas, sendo 6 adolescentes. Entre eles uma era a aniversariante e organizadora, juntamente com seu namorado, que é maior de idade. Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes. Os menores foram entregues aos responsáveis.

A última festa foi na Estância São Judas, com aproximadamente 300 pessoas. O responsável também responderá por propagar doença contagiosa.