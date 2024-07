Operação de Força Tática no bairro Matarazzo resulta em prisão por tráfico de drogas

Durante um patrulhamento de Força Tática voltado para a prevenção de furtos, roubos e tráfico de drogas, informações indicaram que um indivíduo, recém-saído do sistema prisional, estaria novamente envolvido com o tráfico de drogas em um bairro de Votuporanga. Com base nessas informações, as equipes concentraram seus esforços na área.

O suspeito foi abordado em uma esquina do bairro Matarazzo – zona sul de Votuporanga. Durante a revista pessoal, foram encontradas com ele uma porção de maconha, um celular e R$ 100 em dinheiro.

Ao ser questionado, ele admitiu envolvimento com o tráfico e revelou que havia mais drogas em sua residência. No local, foram encontradas mais onze porções de maconha, totalizando aproximadamente 0,135 kg, além de uma balança de precisão, uma faca com vestígios de maconha e dois rolos de plástico filme.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado plantonista ratificou a prisão, mantendo-o sob custódia à disposição da justiça.

