Operação da Polícia Civil prende traficante em Monte Aprazível

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Durante investigação desencadeada por policiais civis de Monte Aprazível, com apoio dos agentes policiais de Mirassol, Nipoã e Macaubal, promoveram a prisão em flagrante delito por tráfico de drogas do indivíduo J, morador de Monte Aprazível, com o qual foi apreendido aproximadamente quatro quilos de crack, dispostos em cinco tijolos.

A abordagem foi realizada no Parque das Águas em Monte Aprazivel, ocasião em que o indivíduo iria entregar a droga para um motoqueiro que não foi identificado.

A investigação aportou que J atuava como “mula”, ou seja, incumbia-se de fazer entregas de drogas a traficantes da região a mando de outros “patrões” dessa senda criminosa, recebendo o pagamento em espécie.

A quantidade de droga apreendida seria suficiente para produção de quase vinte mil invólucros menores para a venda, de acordo com a média regional. O autuado foi encaminhado a carceragem do Deic, onde aguardará a audiência de custódia.