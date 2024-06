Operação da Polícia Civil desarticula quadrilha em Estrela d Oeste

A Polícia Civil de Estrela do Oeste, com o apoio de equipes da Seccional de Fernandópolis e da DIG de Votuporanga, deflagrou uma operação contra o furto de combustíveis na linha férrea da cidade. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (7).

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis de pessoas suspeitas de praticarem o crime. Durante as buscas, diversos apetrechos utilizados na subtração do diesel e do álcool dos vagões foram encontrados, além de vários galões cheios e vazios com os combustíveis furtados.

Uma pessoa foi presa em flagrante delito durante a operação. As investigações prosseguem com a análise dos celulares apreendidos, buscando identificar outros envolvidos e elucidar completamente o esquema criminoso.