Operação da PM detecta 165 presos de ‘saidinha’ violando a Justiça na região

‘Saidinha’ de fim de ano iniciou no dia 22 de dezembro e encerrou nesta quarta-feira (3); 2.146 fiscalizações foram realizadas em 12 dias.

A operação de fiscalização dos detentos beneficiados pela ‘saidinha’ de fim de ano, realizada pela Polícia Militar em São José do Rio Preto/SP e nas 95 cidades de cobertura do CPI-5, incluindo Votuporanga, resultou em 2.146 fiscalizações em 12 dias.

A ação começou no dia 22 de dezembro e encerrou nesta quarta-feira (3.jan). Em dezembro do ano passado, Justiça liberou 1.803 presos de Rio Preto e cidades da região para passar as festas de fim de ano com os familiares.

Segundo o coronel da PM e comandante do CPI-5, Fábio Rogério Cândido, das 2.146 fiscalizações, foram detectados 165 presos descumprindo as medidas determinadas pelo poder judiciário; 50 detentos foram reconduzidos ao sistema carcerário e sete reeducandos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, furto de veículo, furto à residência, desobediência e ameaça.

O restante, que são 115 detentos, já tiveram os seus nomes encaminhados ao juízo das Execuções Penais. Com o descumprimento das normas da Justiça e da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o detento perde o direito ao benefício.

“Agradeço a toda população da região de Rio Preto por terem nos auxiliado nessa fiscalização, ligando no número 190. E que façam uma avaliação a respeito do quanto essas chamadas ‘saidinhas’ impactam na Segurança Pública”, afirmou o coronel.