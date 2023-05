Operação da PM Ambiental aplica mais de R$ 2,8 milhões em multas

A Operação Curumim, deflagrada pelo 4º Batalhão de Polícia Ambiental – que cobre as regiões de São José do Rio Preto, Fernandópolis, Ribeirão Preto e Franca, no interior de SP, encerrou na sexta-feira (12) a Operação Curumim, deflagrada no dia 8 de maio para celebrar os 34 anos de criação do Batalhão.

Em cinco dias, foram aplicados mais de R$ 2,8 milhões em multas.

Com ações coordenadas pelos variados sistemas inteligentes, a atuação foi voltada ao combate à caça de animais da fauna silvestre nativa, comércio irregular de armas de fogo, fiscalização de pátios madeireiros, como forma de combater o comércio ilegal de madeiras oriundas da Amazônia Legal, fiscalização de passeriformes da fauna nativa mantidos em cativeiro, como forma de combater o tráfico de animais da fauna silvestre, monitoramento por imagens de satélite e fiscalização de área de especial proteção, como forma de combater o desmatamento ilegal na nossa área de atuação, sempre alinhado ao planejamento estratégico instituído pelo Comando.

Balanço

Segundo a Polícia Ambiental, foram 250 autos de infração ambiental lavrados, gerando mais de R$ 2,8 milhões em multas arbitradas, 10 pessoas presas em flagrante delito, 12 armas de fogo apreendidas, 2 procurados capturados, 10 mandados de busca e apreensão cumpridos, 162 aves resgatadas e 87 metros cúbicos de madeira nativa apreendida, com envolvimento de todo o efetivo.