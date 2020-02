Operação apura desvio de dinheiro na área da saúde, em Birigui

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Buscas foram feitas na casa de vereador, secretário e na Santa Casa da cidade.

Uma operação da Polícia Civil ​está sendo realizada nesta quinta-feira (6) para apurar possíveis desvios de dinheiro envolvendo a área da saúde de Birigui/SP. Os alvos da investigação são Organizações Sociais que gerem órgãos de saúde com dinheiro público.

Segundo informações apuradas pela reportagem do sbtinterior.com, os policiais estiveram na Câmara e na Prefeitura de Birigui e nas casas do vereador Valdemir Frederico, o Vadão da Farmácia (PTB), e do secretário municipal de Gabinete, Gilmar Trecco Cavaca.

Buscas também foram feitas em um escritório da Santa Casa da cidade e na casa de uma advogada, em Araçatuba/SP.

O caso segue em segredo de justiça e a ação é coordenada pela Delegacia Seccional de Araçatuba.

Vários documentos foram apreendidos pelos policiais civis e serão analisados.​

E​sta é a segunda operação envolvendo a Santa Casa de Birigui em menos de 25 dias.

FONTE: Informações | sbtinterior.com