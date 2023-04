Ônibus que saiu de São Paulo para Rio Preto tomba na Washington Luís

Acidente aconteceu por volta das 4h40, em Uchoa

Um ônibus com 33 passageiros tombou na rodovia Washington Luís (SP-310), por volta das 4h40 desta terça-feira, 18, próximo a Uchoa. O veículo saiu do terminal da Barra Funda, em São Paulo, às 22h45, com destino a Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 11 pessoas foram socorridas, sendo dez com ferimentos leves e uma em estado grave. Esta última vítima teria batido a cabeça, mas, a princípio, não teria sofrido nenhuma fratura.

O motorista do ônibus relatou à polícia que chovia no momento do acidente e que o veículo que estava a sua frente freou de forma brusca. Para evitar uma colisão traseira, o motorista acabou invadindo o canteiro central, onde tombou.

O motorista passou pelo teste do bafômetro, quê não constatou ingestão de bebida alcoólica.

Parte da pista no sentido Rio Preto teve de ser interditada para dar segurança no trabalho de socorro às vítimas.

De acordo com relato de um passageiro, a maioria dos ocupantes do ônibus dormia no momento do acidente.

João Victor Gonçalves Barra, de 24 anos, que também estava no ônibus, diz ter visto pessoas rolando por cima das outras dentro do veículo.

“Na hora do acidente, só deu tempo de abraçar minha esposa para protegê-la. Uma pessoa que estava em um banco atrás passou por cima de mim. Foi bastante complicado”, diz o passageiro.

João Victor afirma que após o acidente ajudou a socorrer outros passageiros, que foram encaminhados ao pronto-socorro de Cedral.

