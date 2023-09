Ônibus capota em estrada e deixa 32 feridos e um morto

Um ônibus capotou na Estrada do Jaceguava, em Parelheiros, no extremo Sul da capital paulista, por volta das 15h deste domingo (17), e deixou ao menos 32 pessoas feridas e um morto, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas participaram do salvamento. Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, e o Samu também participaram do atendimento. O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

As vítimas foram encaminhadas aos hospitais Parelheiros, M’Boi Mirim, Pedreira, HC, Upa Parelheiros e UPA Mogi Guaçu. Um guincho foi acionado para fazer a remoção do ônibus.

Em nota, a viação Kuba, proprietária do ônibus, informou que “a empresa, em conjunto com as autoridades apurara e colaborara na busca das causas do acidente e, se solidariza com a dor das vítimas e suas famílias e, lhes dará suporte na recuperação, mesmo antes de se apurar de quem é a culpa no acidente e sim por questão humanitária. Os colaboradores recebem treinamentos técnicos e humanos com regular frequência e, sua frota é rigorosamente e periodicamente revisada”.

Segundo a SSP, o caso será investigado no 101º Distrito Policial (Jardim Imbuais).