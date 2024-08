Onda de frio derruba temperatura no RS hoje e chega a São Paulo nesta sexta-feira (9)

De acordo com a previsão do Climatempo, a semana termina também com retorno da chuva sobre o Mato Grosso do Sul

Uma frente fria deve avançar sobre o estado de São Paulo e provocar chuva entre a tarde e noite desta sexta-feira (9), em áreas do sul paulista. O deslocamento de uma massa de ar polar poderá causar acentuada queda de temperatura também no RS.

De acordo com a previsão do Climatempo, a semana termina também com retorno da chuva sobre o Mato Grosso do Sul. Há a possibilidade de rajadas de vento para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

A umidade relativa do ar pode ficar em alerta com índices abaixo dos 30% em regiões de SP e abaixo dos 20% em áreas do MT, GO, PA, BA, PI, MA e TO. Há alerta para temporais com raios e rajadas de vento entre 71 e 90 km/h entre a região de Ilhéus (BA) e Salvador (BA).

Região Sudeste

O avanço de uma frente fria, na região Sudeste, a partir desta quinta-feira (8) deve favorecer o retorno das chuvas em parte do estado de São Paulo. Em todo o corredor sul do estado, que percorre áreas do extremo oeste, sul e Vale do Ribeira (SP), o dia deve amanhecer já com forte presença de nuvens.

Catarina Nestlehner CNN*