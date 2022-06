Olímpia terá novo trevo de acesso que vai garantir melhor mobilidade à cidade

Obra será possível devido à atuação do deputado federal, Geninho Zuliani, junto ao governo estadual; com base em pedido feito pelo atual prefeito, Fernando Cunha

A Estância Turística de Olímpia irá ganhar, em breve, uma nova via de acesso – um trevo de entrada, que vai interligar a Avenida Benatti com a rodovia Assis Chateaubriand, favorecendo o acesso de municípes e turistas aos principais pontos da cidade, entre eles, os de turismo, como Thermas dos Laranjais e o Hot Beach.

Obra cujos recursos foram liberados devido à gestão do deputado federal, Geninho Zuliani, junto ao Estado. Ao todo serão investidos R$ 38 milhões na construção do trevo, que tem previsão para conclusão final de oito meses. Com a obra, deverá ocorrer ainda a duplicação de 1,5 km da Rodovia no trecho que compreenderá o novo trevo.

O anúncio do autorizo para abertura da licitação para contratação de empresa para execução do projeto foi assinado nesta terça-feira, dia 21/6, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, pelo governador Rodrigo Garcia. O edital será publicado nesta quarta-feira, no Diário Oficial do Estado.

“Esse trevo é um marco para a cidade, principalmente no que se refere à mobilidade urbana e segurança. Será um entrocamento em desnível, que vai melhorar e muito o acesso ao município. É um projeto que trabalhamos com afinco para conquistar, em conjunto com o prefeito Fernando Cunha e o governador, Rodrigo Garcia”, afirma o deputado federal, Geninho Zuliani.

O evento reuniu também o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, o presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual, Carlão Pignatari, o secretários de Estado de Turismo, Vinicius Lummertz e João Octaviano, o superintente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Edson Caran, entre outras autoridades.

Para o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, a obra deverá salvar vidas, além de garantir um acesso mais seguro aos motoristas à cidade. “Agradeço a articulação do deputado Geninho, pela articulação junto ao Estado, é uma obra estruturante para o desenvolvimento da economia da nossa região e também do turismo local.

“Esse trevo representa a continuidade do desenvolvimento do turismo regional. Essa obra vai garantir melhor atendimento e acesso a quem chega à cidade, Olímpia é referência em turismo no Brasil”, frisou o governador, Rodrigo Garcia.

Segundo a prefeitura de Olímpia, o trevo deverá emprestar o nome de Renato Augusto Costa Neves, doador das terras onde foi construído o parque Thermas dos Laranjais.