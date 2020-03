Olimpcão: alunos da Escola SESI participam de competição solidária em prol a entidades acolhedoras de animais em situação de risco

Na atividade educativa, os produtos angariados foram destinados à diversas ONGs, em Votuporanga/SP.

Uma nova competição do bem foi lançada, neste ano os alunos da escola SESI de Votuporanga/SP, participaram de um projeto voltado à causa animal; juntos realizaram ações pelo bem dos animaizinhos, doações de rações, sachês, tampinhas, óleo usado, jornais, produtos de limpeza, adoção de animais, lar de passagem e alimentação a animais de rua.

As salas representaram um país participante dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e, uma viagem por novas culturas.

“Nesta semana foi realizada a quinta entrega de doações. As ONGs favorecidas foram a Amor & Patas e a Catlândia, os alunos do terceirão realizaram um pedágio e venda de pães, e a aluna Camilly do 6º Ano A, juntamente com sua família realizou uma rifa, sendo que todo o valor arrecadado foi revertido em rações, ao todo foram adquiridos cerca de 150 kg de rações. É emocionante ver o engajamento dos alunos e de seus familiares no projeto, nosso objetivo principal é de que nossos alunos se tornem futuros cidadãos de bem, que façam a diferença na sociedade demonstrando valores como a empatia criando uma corrente do bem”, salientou o professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira.