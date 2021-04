Evento contou com a participação do contador de histórias, pedagogo e egresso da Instituição Lucas Ramos Martins

Na manhã da última terça-feira (dia 27), o Sistema de Ensino Unifev (SEU) realizou uma oficina on-line sobre técnicas de contação de histórias, direcionada para profissionais da Educação Infantil de Votuporanga e região, parceiros do Sistema. O evento, transmitido pelo YouTube (unifevvotu), contou com a participação do contador de histórias, pedagogo e egresso da Instituição Lucas Ramos Martins.

Atualmente, Lucas está à frente do projeto Quintal de Histórias (@quintaldehistórias), presente no Instagram e no YouTube. As transmissões de contação de histórias são realizadas desde o início da pandemia, no ano passado, e trazem diversos contos da literatura brasileira e estrangeira, interpretados de maneira lúdica pelo pedagogo.

Durante o treinamento, o profissional exemplificou técnicas de exposição de histórias, com contos presentes no próprio material didático fornecido pelo SEU. “É um grande prazer compartilhar conhecimento com tantos profissionais da área. Estou muito feliz pela oportunidade e espero que a capacitação seja proveitosa, tanto para os professores quanto para as crianças em fase de formação, que receberão este conteúdo posteriormente”, disse.

O encontro contou ainda com a participação da assessora pedagógica do material, Thainá Carmona Matricola.

Sistema de Ensino Unifev (SEU)

Destinado a crianças entre 1 e 5 anos, todo o conteúdo do SEU foi produzido para atender os direitos de aprendizagem previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além das apostilas impressas, alunos e professores têm acesso a diversos conteúdos digitais, como jogos educativos, vídeos e galeria de artes.

Os municípios parceiros possuem ainda serviços personalizados de assessoria pedagógica, como palestras formativas, oficinas de capacitação e treinamento, materiais complementares e cadernos digitais.

Saiba mais no site: www.unifev.edu.br/seu