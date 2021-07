Oportunidade é para Escrevente Técnico Jurídico; remuneração inicial é de R$ 4.981,71, incluindo o vencimento base, auxílio-alimentação e auxílio-saúde que se somam ao salário

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou nesta quinta-feira, 29, o edital com o cronograma do concurso de Escrevente Técnico Jurídico para 2021. Clique aqui para conferir o documento na íntegra.

Serão oferecidas 845 vagas para a carreira que exige apenas o Ensino Médio completo, sendo vigente para todas as regiões administrativas judiciárias (RAJs) do Estado. Na região de Rio Preto, são 40 vagas disponíveis, distribuídas nas comarcas de Rio Preto, Barretos, Catanduva, Votuporanga e Fernandópolis.

A remuneração inicial dos escreventes é de R$ 4.981,71, incluindo o vencimento base, auxílio-alimentação e auxílio-saúde que se somam ao salário. As inscrições para participar começam nesta sexta-feira, 30, e vão até o dia 02 de setembro. Os interessados poderão realizar o cadastro no próprio site da Fundação Vunesp , a banca examinadora responsável por organizar o concurso.

Os processos seletivos serão feitos por provas objetivas e práticas. Os exames objetivos vão abordar as disciplinas de Português, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Normas da Corregedoria Geral da Justiça, Atualidades, Matemática, Informática e Raciocínio Lógico. Já para a parte prática será verificado conhecimentos e habilidades dos candidatos com ferramentas de trabalho, digitação, por exemplo.

Segundo Raquel Tinoco, coordenadora de carreiras tribunais do AlfaCon Concursos, o edital surge em um momento em que “a instituição está precisando suprir uma demanda crescente de cargos vagos”. De acordo com dados liberados no mês de abril, o TJ-SP possuía 6.074 cargos vagos de Escrevente Técnico Judiciário. Do total de 12.503 postos em aberto no Judiciário de São Paulo, quase metade foi para o cargo.