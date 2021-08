Embora ainda não finalizada, pois novos dados serão incluídos conforme novos resultados de exames forem disponibilizados, a média móvel de casos leves está em 98, a de internações em dez, ambos índices em queda, e a de mortes em quatro, um aumento em relação ao dia anterior. De acordo com a Secretaria de Saúde, há 153 pessoas hospitalizadas com Covid em Rio Preto, sendo 64 em enfermaria e 89 em UTI.

A Santa Casa de Jales está com 100% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados com pacientes com Covid. São 11 leitos disponíveis na entidade, que até o momento não realizou nenhum processo de desativação, mantendo as mesmas vagas desde o ano passado. Entre os pacientes da UTI, cinco são de Jales, três de Palmeira d’Oeste, dois de Santa Albertina e um de São Francisco.