A pesquisa apontou que pessoas infectadas pela primeira vez tinham sintomas mais brandos e produziram uma reposta imunológica específica. Desse forma, esses pacientes ficaram mais suscetíveis a uma segunda infecção diante do surgimento de variantes mais transmissíveis.

Em abril, outro estudo da Universidade Feevale, do Rio Grande do Sul, confirmou a primeira morte de um brasileiro após reinfecção por uma variante diferente do coronavírus no país. A pesquisa mostrou que o paciente foi infectado em novembro de 2020 pela variante Gama, mas não apresentou sintomas. Três meses depois, em março, foi infectado novamente, dessa vez pela variante P2, descoberta inicialmente no Rio de Janeiro, e não resistiu.