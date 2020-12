A primeira obra entregue foi a de reforma do Centro de Cultura e Turismo, que contou com investimento de R$ 261.649,67, sendo R$ 199.140,76 de repasse da Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo, por meio do Município de Interesse Turístico. Fizeram parte da obra reforma dos banheiros, pintura interna e da cobertura externa, de parte do piso e diversos elementos metálicos, adequações de drenagem de águas de chuva e espículas antipombos.

A Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, afirmou que “foi uma reforma necessária, porque garante a conservação do espaço para ter um melhor atendimento ao público. A pintura externa atualizou o visual do local e garante que seja um dos pontos turísticos da cidade”.

De acordo com o Prefeito João Dado, “a obra é importante para que o CIT retome a capacidade de servir a população na área de cultura e turismo. A população terá instalações melhores para usufruir com qualidade de vida para todos”.

Centro de Proteção da Vida Animal

A entrega das obras de melhorias e sistema de monitoramento do Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) também foi realizada na tarde de sexta-feira (4/12) e contou com a presença da Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, e da futura Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Vanzella Seba.

A Prefeitura de Votuporanga executou a ampliação da cozinha, copa e depósito com investimento de R$ 60 mil de recursos e mão de obra próprios; e instalou sistema de monitoramento com câmeras de segurança localizadas em pontos estratégicos para inibir abandono de animais nas proximidades do CPVA e contribuir com a segurança do local.

De acordo com a Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, as melhorias eram necessárias. “Precisávamos de um espaço para cozinha, para os funcionários terem um local específico, e também para o armazenamento da alimentação dos animais. Aqui, todos os dias, entra e sai gente de pêlo, porque aqui é um lugar de passagem”.

O Prefeito João Dado reforçou a importância das melhorias. “Nós fizemos um investimento de recursos próprios e, com isso, garantimos a segurança do local e evitamos que as pessoas abandonem os animais nas proximidades desse imóvel. Tivemos ainda a presença da futura Primeira-dama, Rose Seba, que veio ilustrar esse momento de um programa que veio para ficar”.