A obra possui investimento total de R$ 975.523,02, sendo R$ 147.638,98 para a contratação da empresa responsável pela mão de obra, equipamentos e materiais para a execução da adutora Sudeste – Sul e interligação do sistema; e R$ 827.884,04 da tubulação já adquirida pela Autarquia a ser utilizada na obra.

O objetivo da obra é garantir maior produção de água para o fornecimento aos munícipes, de acordo com o Superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Antônio Bortoloti. “Se ocorrer a manutenção de algum sistema, o outro contribui para o fornecimento de água nas regiões atendidas. Haverá manutenções sem a falta de água. Desta forma, teremos maior aproveitamento de cada sistema”.

Poço Profundo Sistema Sudeste

Localizado no bairro Comerciários, o reservatório semienterrado do poço da zona Sudeste tem um diâmetro de 25,600 metros e uma profundidade de 5 metros, com capacidade para armazenar cerca de 2 milhões de litros de água. Já a caixa elevada possui uma capacidade para armazenar 300m³ de água e o poço profundo atingiu 1.454 metros de profundidade, com capacidade de produção de água de 450m³/h.

Sistema Zona Sul Vila Muniz

O poço da Zona Sul tem profundidade de 1.356 metros onde alcança o Aquífero Guarani, com vazão de 100 litros/segundo. A capacidade de armazenamento é de 2.000 m³ distribuídos em 2 reservatórios semi enterrados e de aproximadamente 250 m³ no reservatório elevado. A água é rica em Carbonatos e Bicarbonatos, possui pH alcalino, flúor natural e temperatura em torno de 51º C, é isenta de agrotóxicos e metais pesados. Utiliza-se um tratamento específico com Gás Carbônico para diminuir o pH da água e para desinfecção dosa-se Cloro. Este sistema é responsável pelo abastecimento de todos os bairros da região sul.