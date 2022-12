Para iniciar a programação, no dia 18, o OBA será comandado por Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, banda Menos é Mais e A Zorra. No dia 19, os destaques do line-up serão Dennis DJ, Banda Eva, Batom na Cueca e Gustavo Mioto. Na segunda-feira, 20, Zé Neto & Cristiano, Alok e Tomate vão se apresentar. E para encerrar o festival, na terça-feira de Carnaval, dia 21, Ivete Sangalo e Thiaguinho serão as atrações. Vale ressaltar que a sequência das apresentações em cada dia será anunciada mais próximo do evento.

Convites

Para aproveitar o Festival, os foliões podem optar tanto pelos convites para Pista quanto para Camarote ou Camarote Premium Café de La Music. Todos são open bar e open food e contam com diferenciais únicos.

Cada espaço do evento é elaborado para oferecer ao público a melhor experiência. Da variedade de bebidas de primeira linha e buffet, aos serviços exclusivos, tudo é pensado para agradar aos foliões mais exigentes. Diferenciais que fazem do OBA Festival a melhor opção para quem quer aproveitar o Carnaval.

Fantasias