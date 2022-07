O lançamento oficial será neste sábado, 30

O lançamento oficial da 15ª edição do Oba Festival será neste sábado, 30, em Rio Preto. O evento, para 300 convidados, terá animação da Banda Eva, em show especial e exclusivo, no food garden do Shopping Iguatemi. Depois de 14 edições em Votuporanga, o Oba se muda em 2023 para Rio Preto.

A 15ª edição do Oba Festival acontecerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2023 no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, que durante quatro dias de festa será transformado no “Mundo OBA”, uma área de mais de 50 mil m² dividida em diversas ambientações open bar, recheadas de atrações, totalizando 48 horas de diversão

Para essa edição, Oba contará com mais de 15 shows entre palco e trio elétrico, além de DJs nacionais e internacionais no camarote Café de La Musique. Duas das atrações já foram reveladas: Gusttavo Lima e Ivete Sangalo. Na festa do dia 30, outros artistas de peso no cenário nacional e internacional serão anunciados e até setembro, toda a grade de programação será divulgada.