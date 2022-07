Oba Festival anuncia novas atrações neste sábado em Rio Preto

Festa Oficial de Lançamento de um dos maiores e mais famosos carnavais do Brasil terá show exclusivo da Banda Eva para cerca de 300 convidados

Um dos maiores e mais famosos carnavais do Brasil, em uma das melhores cidades para se viver do País. A 15ª edição do Oba Festival, primeira em São José do Rio Preto, tem tudo para ser ‘épica’. E neste sábado, dia 30, todo o potencial desta parceria que insere Rio Preto no mapa nacional dos grandes eventos de Carnaval será revelado – com a realização da Festa Oficial de Lançamento do Oba. O evento, para 300 convidados, terá animação da Banda Eva, em show especial e exclusivo, no food garden do Shopping Iguatemi.

O Oba Festival acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2023 no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, que durante quatro dias de festa será transformado no já conhecido e cobiçado “Mundo OBA” – uma área de mais de 50 mil m² dividida em diversas ambientações (todas open bar) recheadas de atrações, totalizando 48 horas de diversão.

Para esta edição histórica de 15 anos, o Oba terá mais de 15 shows entre palco e trio elétrico, além de DJs nacionais e internacionais no exclusivíssimo camarote Café de La Musique. Duas atrações já foram reveladas, Gusttavo Lima e Ivete Sangalo. Na festa do dia 30, outros artistas de peso no cenário nacional e internacional serão anunciados. Até setembro, toda a grade de programação será divulgada.

De casa nova

A presença confirmada de Ivete Sangalo, rainha do axé, num evento fora do eixo Rio-Salvador – e em pleno Carnaval – já dá o peso e a relevância do festival realizado no interior de SP. Depois de 14 edições em Votuporanga, o Oba se muda em 2023 para São José do Rio Preto, cidade quase cinco vezes maior e com uma infraestrutura que permitirá ao festival expandir e atingir objetivos ainda mais ambiciosos – em um momento em que o setor de eventos volta a ficar aquecido depois de quase dois anos de demanda reprimida.

Um dos motivos do Oba atrair foliões de todo o Brasil e até do exterior é seu formato único, resultado da mistura da essência festiva dos blocos, a grandeza e o impacto dos Carnavais do Rio e Salvador e a estrutura de grandes festivais de música, como Tomorrowland, Rock in Rio e Lollapalooza. “Nosso cuidado com o evento vai muito além da música. Buscamos oferecer uma experiência completa de entretenimento”, explica um dos organizadores, Edilberto Fiorentino (Caskinha).

A última edição do Oba, em fevereiro de 2020, realizada antes da paralisação do setor devido à pandemia, reuniu mais de 18 mil foliões por dia. A 8 meses da edição 2023, 10 mil ingressos já foram vendidos. Segundo os organizadores, o Oba Festival deve gerar 4 mil empregos – entre diretos e indiretos – e movimentar aproximadamente R$ 50 milhões em negócios.