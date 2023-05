Alunos do Colégio Unifev realizam homenagem às mães

Apresentações da Educação infantil e do Ensino fundamental I reuniram mais de 500 pessoas no evento em referência ao Dia das mães

O Colégio Unifev realizou, na última sexta-feira (12/5), uma comemoração especial para as mães dos alunos no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. Mais de 500 mamães, avós, madrinhas e tias assistiram as apresentações.

Para iniciar as celebrações, o Coral Unifev, formado por colaboradores e comunidade, apresentou um repertório diversificado.

Em seguida, os alunos da Educação infantil e do Ensino fundamental I executaram canções e entregaram presentes.

“Recebemos todas as mamães com uma homenagem das crianças para elas. Tudo foi pensado e organizado há cerca de dois meses para que pudéssemos ter como resultado essa troca, esse carinho de mãe com o filho e vice-versa. Nossa missão como escola é também criar memórias afetivas”, destacou a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.

Iara Vicente conta orgulhosa que acompanha com bastante expectativa as homenagens da filha Sofia Vicente, aluna do 1º ano. “Depois do período de pandemia, tempo de isolamento, essas apresentações têm um sabor muito especial. Tudo muito emocionante e preparado com delicadeza para nós mães. Este é um daqueles momentos para ser eternizado em nossos corações”.

O encerramento da festa ficou por conta da Companhia de Dança Mariana Maricato, que preparou uma série de apresentações.