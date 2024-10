Na Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga, a atuação da nutricionista é essencial para o bem-estar e a saúde dos pacientes que dependem do tratamento dialítico.

Na Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga, a atuação da nutricionista é essencial para o bem-estar e a saúde dos pacientes que dependem do tratamento dialítico.

Um dos principais focos de seu trabalho é o controle da ingesta hídrica, que desempenha um papel crítico na gestão da saúde renal. A Relevância do Controle de Ingesta Hídrica Para pacientes em diálise, o equilíbrio hídrico é fundamental, pois a função renal comprometida dificulta a eliminação de líquidos.

O excesso de água pode levar a complicações sérias, como hipertensão, edema e problemas cardíacos. Por isso, a nutricionista Lidiane Telini enfatiza a importância de um planejamento nutricional que respeite as necessidades individuais de cada paciente. Avaliação Personalizada O trabalho começa com uma avaliação nutricional detalhada. Lidiane analisa não apenas a saúde física, mas também hábitos alimentares e a rotina de vida dos pacientes. Com base nessa análise, é possível estabelecer limites adequados para a ingestão de líquidos, considerando fatores como peso, nível de atividade física e a quantidade de urina produzida.

Orientação e Educação dos Pacientes Um aspecto crucial é a orientação direta aos pacientes quanto à ingesta hídrica. São realizadas consultas individuais e palestras educativas, onde explica a importância do controle da água na dieta. Lidiane ensina os pacientes a monitorarem sua ingesta, sugerindo estratégias práticas, como o uso de medidores de água e a conscientização sobre alimentos com alto teor de água.

Essa orientação é fundamental para que os pacientes compreendam a relação entre a ingesta hídrica e suas condições de saúde. Benefícios do Controle Hídrico O controle rigoroso da ingesta hídrica traz diversos benefícios, incluindo: