Nutricionista e coordenadora da Unifev recebe título de doutora pela Famerp

Tese estudou a microbiota intestinal de pacientes hipertensos; defesa foi realizada no último dia 5

A nutricionista e coordenadora da Unifev Profa. Dra. Letícia Barufi Fernandes foi aprovada em seu doutorado após a defesa da tese “Perfil da microbiota intestinal de hipertensos resistentes”, pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), no dia 5 de março.

A banca foi composta pelo seu orientador Prof. Dr. José Fernando Vilela Martin; pelos Profs. Drs. do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) Fernanda Marciano Consolim Colombo e Antônio Carlos Palandri Chagas; e pelos Profs. Drs. da Famerp Margarete Teresa Gottardo de Almeida e Juan Carlos Yugar Toledo.

A pesquisa comparou a microbiota intestinal de indivíduos hipertensos resistentes com as de normotensos e hipertensos controlados. O trabalho concluiu que os hipertensos resistentes apresentam uma menor diversidade e riqueza bacteriana comparados ao outro grupo (normotensos).

Para Letícia, o feito representa uma grande conquista em sua vida acadêmica e profissional. “Me sinto lisonjeada e com a sensação de dever cumprido, pois foram anos de trabalho e dedicação”, declarou.