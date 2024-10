Novo prefeito de Rio Preto, Fábio Candido, quer priorizar saúde e educação

Após vencer o segundo turno das eleições e derrotar Itamar Borges, o coronel Fábio Candido afirmou em entrevista que pretende dar prioridade à saúde, com foco na redução das filas de exames, que considera inaceitável. Ele também destacou a importância de adequar os horários escolares e planejamentos realizados um concurso público para contratar mais professores para a rede pública.

Candido anunciou os nomes da sua equipa de transição, que avaliará as finanças municipais. Além disso, enfatizou que governará para todos, integrando propostas de Waldomiro Lopes, que o apoiou no segundo turno.

O prefeito eleito mencionou que informações sobre a atual gestão estão limitadas, mas que com a transição obterá dados detalhados para análise. Analistas políticos ressaltam que ele precisará de habilidade para lidar com a Câmara de Vereadores e promover melhorias na qualidade de vida em São José do Rio Preto.