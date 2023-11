Novembro Azul: se descoberto no início, câncer de próstata tem 90% de chance de ser curado

Alerta é do urologista Gabriel Gustavo dos Santos, do Austa Hospital, de Rio Preto.

Mais de 71 mil homens vão ter câncer de próstata no Brasil somente este ano, de acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA). É o segundo câncer com maior incidência no Brasil. A cada 7 minutos, um homem é diagnosticado com a doença. A cada 40 minutos, um morre. Daí a importância do Novembro Azul, mês dedicado a conscientizar os homens acima dos 50 anos a realizarem os exames preventivos PSA e toque retal uma vez por ano. Apenas uma só informação basta para demonstrar o quanto é fundamental esta campanha.

“Quando o câncer da próstata é diagnosticado no início, a chance de cura é maior do que 90%. Já quando o tumor é descoberto em estágio avançado, a chance de morte também é maior que 90%”, afirma o urologista Gabriel Gustavo dos Santos, do Austa Hospital, de Rio Preto.

Infelizmente, 20% dos homens só ficam sabendo que têm câncer quando o estágio é avançado, segundo levantamento do Inca. “É muito triste quando constatamos um paciente com o tumor já grave, quando teria grande probabilidade de estar curado se descobrisse no início da doença”, afirma Dr. Gabriel.

O câncer de próstata, glândula responsável pela produção de esperma, é o tipo mais frequente entre os brasileiros, depois do de pele, ocorrendo geralmente em homens com mais de 65 anos (6 em cada 10 casos da doença são diagnosticados nesta faixa etária para cima). Segundo o Inca, a incidência na população masculina brasileira é de cerca de 53 casos para cada 100.000 habitantes.

A maioria dos cânceres de próstata não tem sintomas e cresce lentamente, por isso a rotina do exame anual é tão importante. Tumores em estágio mais avançado podem ocasionar dificuldade para urinar, sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga e hematúria (presença de sangue na urina).

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são:

• dor óssea;

• dores ao urinar;

• vontade de urinar com frequência;

• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Dor óssea, principalmente na região das costas, devido à presença de metástases, é sinal de que a doença evoluiu para um grau de maior gravidade.

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista.

Dr. Gabriel explica que o câncer de próstata pode ser diagnosticado através do exame físico (toque retal) e laboratorial (dosagem do PSA – (antígeno prostático específico), este último realizado pela Austa Medicina Diagnóstica, em Rio Preto. “Caso o médico constate o aumento da glândula ou PSA alterado, realiza uma biópsia para averiguar a presença do tumor e se é maligno. Se for, o paciente precisa ser submetido a outros exames laboratoriais para se determinar seu tamanho e a presença ou não de metástases”, salienta o urologista do Austa Hospital.

O urologista explica que o tratamento depende do tamanho e da classificação do tumor, assim como da idade do paciente e pode incluir prostatectomia radical (remoção cirúrgica da próstata), radioterapia, hormonoterapia e uso de medicamentos. Para os pacientes idosos com tumor de evolução lenta o acompanhamento clínico menos invasivo é uma opção que deve ser considerada.

Os fatores de risco para a pessoa ter maior possibilidade de ter o câncer são:

• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;

• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;

• obesidade.