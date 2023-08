Ações foram realizadas pelas graduações da área da saúde; iniciativa da Ipiranga Rodo Rede acontece em cidades da região noroeste paulista

Os cursos da área da saúde da Unifev, em parceria com o Programa Saúde na Estrada, da Ipiranga Rodo Rede, promoveram uma série de atendimentos gratuitos ao público. A ação foi realizada nos dias 9, 10 e 11 de agosto, nas cidades de Araçatuba, Bálsamo e Nova Granada, respectivamente.

Durante as atividades, alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Nutrição deram orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), AIDS, dengue, zoonoses e saúde do homem e do trabalhador. Além disso, realizaram a verificarão da pressão arterial e glicêmica e avaliação nutricional em bioimpedância, entre outros. Todos os serviços prestados foram supervisionados por docentes da Instituição.

Responsável pela atividade, o coordenador dos cursos de Biomedicina e Farmácia, Prof. Dr. Roberto Malta, enfatizou que a participação dos discentes expressa o compromisso social da Unifev. “Estamos cientes do papel do profissional da Saúde na sociedade, por isso nossos cursos buscam, desde os primeiros anos, colocar o aluno em contato com a população”, esclareceu.

Programa Saúde na Estrada

O Saúde na Estrada é realizado nos autopostos da Ipiranga Rodo Rede desde 2008 e já atendeu mais de 400 mil pessoas por todo o Brasil. É um programa itinerante especializado no atendimento ao público da estrada, oferecendo exames gratuitos que ajudam na prevenção de doenças, tais como diabetes, hipertensão, obesidade e outros.

A iniciativa conta com o apoio das secretarias municipais de saúde, Instituições de Ensino Superior (IES), polícia Rodoviária Federal e Estadual.