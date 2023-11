Novembro Azul: AME Votuporanga faz 577 atendimentos

Objetivo de alertar homens da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga promove a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A unidade, ligada à Secretaria de Estado da Saúde e gerenciada pela Santa Casa de Votuporanga, fez uma ação especial, incentivando a realização de exames de rotina, como o PSA (antígeno prostático específico), e a adoção de um estilo de vida saudável para reduzir os fatores de risco.

No último sábado (11), foram realizadas 300 consultas médicas e não-médicas. Destaque para a Saúde do Homem, com Enfermagem (90); Urologia (83) e Cardiologia (83).

Esses números refletem um esforço significativo na promoção da conscientização sobre a importância dos cuidados preventivos.As consultas médicas são fundamentais para a identificação precoce de possíveis problemas de saúde, como o câncer de próstata, e para a orientação sobre hábitos saudáveis. Já as consultas não-médicas englobam serviços de enfermagem, psicologia, nutrição e outros profissionais de saúde, considerando o bem-estar emocional e mental dos pacientes.

Também no sábado, foram realizados 277 exames, entre eles: Eletrocardiograma, Eletroneuromiografia, Endoscopia, Espirometria, Exames Laboratoriais, Ressonância, Teste Ergométrico, Tomografia, Ultrassonografia e Ultrassom de Doppler Vascular.

A gerente do AME, Marilza Cardi, fez um balanço da ação: “Foi válida, não apenas pelo número significativo de atendimentos, mas também pelo impacto positivo na conscientização e na promoção de práticas de saúde preventivas entre a população masculina. Essas ações são fundamentais para a saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida dos homens na região”. Marilza ressaltou que o programa “Filho que ama, leva o pai ao AME” segue durante todo o ano.

A iniciativa oferece serviços de prevenção e diagnóstico precoce de condições como o câncer de próstata e doenças cardiovasculares.

Desde a sua implantação, 9.589 homens foram atendidos, sendo que 117 pacientes foram encaminhados para referência oncológica.

Como participar?

Todo paciente interessado (a partir dos 50 anos) deve efetuar o seu agendamento por meio do telefone 0800 77 90 000, sem a necessidade de prévio encaminhamento da Atenção Primária.

No dia agendado é necessário que o paciente esteja com o Cartão do SUS e seus documentos pessoais (documento oficial com foto e CPF). O atendimento aos homens é dividido em dois sábados, sendo que no primeiro o paciente passa pela consulta de enfermagem, coleta de exames laboratoriais de sangue e realização de Eletrocardiograma.

Já no retorno, é assistido por urologista e cardiologista para verificação dos resultados. Caso haja indicação clínica de prioridade, o paciente é encaminhado para mais avaliações, cujos atendimentos já estão inclusos na rotina do Ambulatório.