Médico do SanSaúde alerta para calor excessivo em Votuporanga

Confira seis dicas do Dr. Ernesto Hoffmann

Com as temperaturas elevadas que atingem Votuporanga e região, é fundamental redobrar os cuidados com a saúde. O Dr. Ernesto Hoffmann, médico de Família e Comunidade do SanSaúde, oferece orientações importantes para enfrentar os dias de calor extremo com mais segurança e bem-estar.

1. Hidratação é a Chave

A hidratação constante é essencial, principalmente em dias de calor intenso. Dr. Ernesto recomenda beber líquidos frequentemente ao longo do dia. Ele ressalta a importância de lembrar idosos e crianças a se hidratarem, já que eles tendem a não sentir sede com a mesma frequência que os adultos. “Mantenha sempre à mão uma garrafinha de água e incentive seus familiares a fazer o mesmo”, aconselha o médico.

2. Roupas Adequadas Fazem a Diferença

Nos dias mais quentes, escolha roupas leves, folgadas e de cores claras, que ajudam a refletir o calor. “As roupas claras e de tecidos frescos auxiliam o corpo a se manter mais refrigerado, minimizando o desconforto causado pelas altas temperaturas”, explica Dr. Ernesto.

3. Evite Exercícios Físicos no Pico do Calor

Outro ponto importante é evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia, entre 10h e 16h. “Exercitar-se nesse período aumenta o risco de desidratação e exaustão pelo calor, podendo levar a complicações graves”, alerta o médico.

4. Cuidados com Veículos Fechados

Dr. Ernesto também destaca os perigos de permanecer em veículos fechados durante o calor. “Deixar alguém em um carro fechado, mesmo por pouco tempo, pode ser fatal devido ao rápido aumento da temperatura interna. Nunca deixe crianças, idosos ou animais dentro de um veículo nessas condições”, reforça.

5. Proteção Contra a Radiação Solar

Proteger-se dos raios solares é crucial. “Utilize bonés, chapéus e roupas de manga longa feitas de tecidos que ofereçam proteção UV. Esses cuidados reduzem a exposição direta ao sol e previnem queimaduras e outros danos à pele”, orienta o médico.

6. Atenção aos Sinais do Corpo

Exposição prolongada ao calor pode causar sintomas como tontura, desmaios e desidratação. “Nos casos mais graves, a desidratação pode evoluir para insolação, e até mesmo ser fatal”, adverte Dr. Ernesto. Ele recomenda buscar ajuda médica imediatamente se alguém apresentar sinais de mal-estar extremo.

Seguir essas orientações pode fazer toda a diferença para minimizar os impactos do calor extremo e proteger sua saúde e a de sua família. O SanSaúde está sempre ao seu lado, oferecendo o melhor cuidado.