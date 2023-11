Inesquecível, histórico e palco de fortes e grandes emoções. È assim que a organização da 53ª edição da Festa do Peão de Bálsamo quer que o evento deste ano, que será realizado de 8 a 11 de novembro, seja lembrado.

Com uma megaestrutura idealizada para ser a melhor festa de todos os tempos na cidade, a grade de shows conta com nomes já consagrados da música sertaneja, entre eles Leonardo, Simone Mendes, Ana Castela, Clayton & Romário e uma nova aposta que arrasta multidões, o DJ Kevin.

Esta é a primeira edição do rodeio de Bálsamo sendo organizada pela VIVA + entretenimento, empresa especializada na realização de grandes eventos pelo país, como a Expô Araçatuba, a Festa Junina de Votorantim e o VIVA Festival de Olímpia. O organizador, Guilherme Moron, considera que essa será uma edição impactante.

“A Festa do Peão de Bálsamo vem toda remodelada para impactar a cidade de forma muito positiva. Além das entradas e banheiros exclusivos, que irão facilitar e proporcionar ainda mais conforto para o público, mudamos também a disposição dos camarotes, que estarão mais próximos ao palco. Queremos oferecer uma experiência como a cidade nunca viu, com atrações músicas nacionais e regionais e até um parque de diversões para a família toda”, disse.

Além do palco principal, o público poderá curtir parque de diversão, praça de alimentação, food trucks, estacionamento oficial e um palco exclusivo com shows de artistas locais. A pista e a arquibancada do evento são tradicionalmente gratuitas.