Nova frente fria se aproxima e pode trazer chuva para Votuporanga

A diminuição da temperatura deve ser sentida nesta quarta-feira; Climatempo aponta possibilidade de chuva, a partir de quinta, em até 5mm.

Uma nova frente fria, que se aproxima do noroeste paulista, promete derrubar os termômetros e registrar temperaturas mínimas de até 5ºC. Em Votuporanga, de acordo com o Climatempo, a partir desta quarta-feira (12.jul), os termômetros devem oscilar entre 15ºC e 28ºC. Sem previsão de chuva.

No entanto, na quinta (13), a temperatura deve ser semelhante, registrando mínima de 16ºC e a máxima não deve ultrapassar a casa dos 23ºC, porém, há também a probabilidade de 90% de chuva em até 5mm.

Já para a sexta (14), sem previsão de chuva, a temperatura deve cair ainda mais, ficando na casa dos 10ºC de mínima e a máxima não deve ultrapassar os 20ºC.

No sábado (15), a temperatura deve despencar ainda mais em Votuporanga e deve oscilar entre 9ºC e 21ºC. Sem previsão de chuva.

O domingo também deve ser com temperatura entre 11ºC e 22ºC; sem previsão de chuva.

A próxima semana começa com previsão de chuva, em até 7mm, na segunda-feira (17). Os termômetros devem oscilar entre 14ºC e 24ºC.

Deste ponto em diante, ao menos para a próxima semana, segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar entre 13ºC e 28ºC; já as chuvas desaparecem do radar.

Cuidados necessários

Com a queda nas temperaturas, é importante ter alguns cuidados com a saúde para evitar problemas que são mais comuns nesta época do ano. Alguns cuidados são não deixar de beber água; evitar tomar banhos muito quentes; manter a pele sempre hidratada; evitar desgaste físico nas horas mais secas; evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; evitar bebidas diuréticas (café e álcool); evitar ambientes pouco ventilados; ter cuidados com o ambiente para evitar crises alérgicas; e manter cuidados com o ouvido para evitar otites.