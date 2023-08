NOTÍCIA URGENTE: procurado por série de crimes é preso pela PM de Votuporanga

Policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga capturaram foragido da Justiça.

Durante desencadeamento da Operação Impacto pela Atividade DEJEM na zona oeste, com a finalidade de reprimir o tráfico de drogas e com vistas a indivíduos procurados da Justiça, a equipe policial avistou dois indivíduos conversando na via pela Rua das Paineiras.

Um deles saiu sorrateiramente gerando desconfiança e suspeita, sendo realizada a abordagem no indivíduo que permaneceu parado na via. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, sendo o indivíduo identificado e constatado que o mesmo é condenado, por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e roubo, e está foragido do sistema carcerário desde 2021.

Dada voz de prisão e conforme preconiza Súmula Vinculante 11 do Superior Tribunal Federal pelo fundado receio de fuga, foi algemado e apresentado na Central de Polícia Judiciária, sendo o condenado recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição da Justiça.