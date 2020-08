NOTÍCIA URGENTE: preso um dos sequestradores do médico de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais da Divisão Especial de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, uma equipe de anti-sequestro e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) prenderam um dos suspeitos de sequestrar o médico de Votuporanga, José Maria Gonçalves Filho.

O sequestro-relâmpago aconteceu na manhã do último dia quando ele chegava a porta de entrada do Rotary Club de Votuporanga, entidade a qual ele é presidente.

De acordo com o diretor da Deic de Rio Preto, Dr. Celso Reis Bento, um dos suspeitos foi detido em São Paulo, mas as equipes suspeitam ainda de mais dois integrantes. As investigações continuam.

O Crime

O médico José Maria Gonçalves Filho foi por dois homens quando chegava, de carro na sede do Rotary. A cena foi captada por uma câmera de segurança instalada próxima ao local do crime.

Segundo informações da Policia Civil, sob ameaça dos criminosos, o médico colocado em um dos bancos de passageiro do seu carro, enquanto um dos bandidos assumiu o volante.. Em seguida, eles passaram no apartamento da vítima para levar objetos e dinheiro.

O médico foi libertado poucos minutos depois, na zona rural de Votuporanga, num sítio em Álvares Florence, local onde pegou uma carona e voltou para casa sem sofrer nenhum ferimento.

Diário de Votuporanga: