NOTÍCIA URGENTE: POLÍCIA MILITAR PRENDE AGRESSOR DE CICLISTAS

Na tarde desta quinta-feira, Policiais Militares do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior em posse de informações sobre ataques ocorridos a mulheres ciclistas, no período noturno, e em estradas de terra dos municípios de Mirassol, Bálsamo e Tanabi, coletou melhores dados sobre o modelo do veículo suspeito, cor, bem como a numeração de suas placas, o que resultou na localização do proprietário do veículo, o qual informou que já havia vendido o carro, indicando o novo possuidor.

Seguindo em diligências, o suspeito, A.S, 32 anos, que é natural do estado de Sergipe, foi encontrado no município de Monte Aprazível, e a Polícia Militar estabeleceu rápido contato com seis vítimas, as quais reconheceram, por foto, sem sombra de dúvidas o indivíduo abordado como sendo o autor das tentativas de estupro.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, onde o Delegado responsável representou pelo pedido de prisão preventiva em desfavor do autor, cuja deliberação da autoridade judiciária deverá ocorrer nos próximos minutos.

Com um trabalho rápido e efetivo, a Polícia Militar, por ocasião dessa abordagem, certamente evitou a ocorrência de outros ataques que poderiam ser realizados, reestabelecendo a ordem e aumento a segurança dos ciclistas de um modo geral.

Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.