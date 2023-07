NOTÍCIA URGENTE: moça desaparece em Votuporanga e familiares estão desesperados

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Desaparecimento Preocupante: Familiares buscam ajuda da comunidade

Um desaparecimento misterioso tem deixado uma família de Votuporanga em completo desespero. Na última segunda-feira, dia 17 de julho, Isabeli Pereira, uma jovem de 20 anos, sumiu por volta das 15 horas no bairro Pozzobon, e desde então não há informações sobre seu paradeiro.

Isabeli, descrita como uma jovem de estatura média, cabelos castanhos claros e olhos verdes, vestia uma blusa branca e calça jeans no momento de seu desaparecimento. De acordo com seus familiares, não havia sinais de problemas ou conflitos que pudessem explicar seu sumiço repentino, o que aumenta ainda mais a preocupação e o mistério em torno do caso.

A família de Isabeli está em busca de apoio da comunidade para encontrar qualquer pista que possa levar ao paradeiro da jovem. Nas redes sociais, parentes publicaram um apelo pedindo a colaboração de todos, compartilhando informações e ajudando a espalhar a notícia. Conforme o votumais.com.br acredita-se que quanto mais pessoas souberem do desaparecimento, maiores são as chances de encontrar Isabeli.

As autoridades também estão cientes do caso e a polícia local foi acionada. Qualquer informação relevante sobre o paradeiro de Isabeli Pereira deve ser comunicada à polícia através do número de emergência 190. A colaboração da população é essencial para solucionar esse mistério e trazer alívio à família que enfrenta momentos angustiantes.

Neste momento delicado, a solidariedade de todos se torna fundamental. A família de Isabeli Pereira faz um apelo emocionado para que a comunidade se una nessa busca e compartilhe amplamente as informações sobre o desaparecimento. Um simples gesto, como compartilhar nas redes sociais, pode fazer toda a diferença para que Isabeli seja encontrada em segurança.

A ansiedade e a preocupação tomaram conta dos entes queridos de Isabeli Pereira. A esperança de encontrá-la está nas mãos de todos aqueles que se sensibilizam com essa situação e desejam ajudar. Faça sua parte, compartilhe essa notícia e ajude a trazer Isabeli de volta para casa. A família conta com você!