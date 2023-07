NOTÍCIA URGENTE: mais um crime de feminicídio em Santa Fé do Sul

Crime de feminicídio em Santa Fé do Sul por volta das 11h15m na rua 9, Vila Moreira, número 60, fundos.

Segundo as primeiras informações obtidas pelas autoridades policiais, uma mulher entre 21 e 24 anos foi morta pelo ex convivente com arma branca, provocando várias perfurações na vítima.

De acordo com os policiais civis e militares que estão no local, o autor que já se entregou para a polícia chegou na residência e os vizinhos ouviram a discussão e foram até a casa onde a vítima foi morta, e retirou duas crianças, filhos da vítima de 3 e 7 anos da casa onde ocorreu o crime.

Logo em seguida os vizinhos encontraram a mulher morta. O autor se evadiu pelos fundos da residência.

A Polícia disse que o próprio autor avisou e se entregou na CIA da PM de Santa Fé do Sul e já está recolhido na carceragem da Polícia Civil de Santa Fé. Ocorrência em andamento! Em Santa Fé do Sul.