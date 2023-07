NOTÍCIA URGENTE: idosa é atropelada em rotatória e condutor foge sem prestar socorro em Votuporanga; neta de cinco anos aciona Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira, dia 19, uma idosa de 69 anos de idade, foi vítima de um atropelamento em uma rotatória no bairro Boa Vista, na Rua Dr. Antônio Corrêa, por volta das 10h25 da manhã. A vítima estava acompanhada de sua neta (uma criança de cinco anos) no momento do acidente, e o veículo que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro. Bastante assustada, a netinha conseguiu acionar o resgate para a sua avó, ela foi amparada por populares que passavam pelo local.

A Polícia Militar e equipes de resgate foram acionadas imediatamente. O Corpo de Bombeiros enviou uma unidade de resgate para o local, que prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga. Devido à gravidade dos ferimentos, a idosa deverá ser transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto para exames neurológicos.

Segundo informações, a vítima sofreu uma fratura na clavícula e teve duas costelas quebradas em decorrência do impacto do acidente. Seu estado de saúde é estável, e os médicos estão monitorando sua recuperação de perto.

A netinha da idosa foi quem acionou os bombeiros após o ocorrido, demonstrando grande preocupação com a avó e a busca por auxílio médico imediato.

A polícia já está investigando o caso, buscando identificar o condutor responsável pelo atropelamento e que fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas, e testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar na identificação do veículo e do motorista.

REPORTAGEM VOTUNEWS