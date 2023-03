NOTÍCIA URGENTE: acidente mata motociclista carbonizado no trevo de Floreal

Um grave acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha – km 524 – próximo ao trevo de Floreal matou um motociclista na tarde desta sexta-feira, dia 3.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o acidente aconteceu por volta das 16 horas, desta sexta-feira, e envolveu um carro e uma motocicleta na rodovia Feliciano Sales Cunha.

De acordo com informações, foi uma colisão frontal e no acidente o motociclista, infelizmente morreu carbonizado. Unidades de Resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o caminhão auto-bomba salvamento do Corpo de Bombeiros de Voutporanga estiveram no local. O motorista do veículo sofreu ferimentos leves, sendo socorrido por uma ambulância ao pronto socorro do hospital de Nhandeara.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.