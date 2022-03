NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: três assaltantes rendem motorista de aplicativo e levam carro em Votuporanga

Uma ocorrência na manhã desta sexta-feira, está mobilizando o setor policial de Votuporanga. Uma mulher motorista de aplicativo foi rendida por três assaltantes que, sob ameaça levaram o seu veículo, além de outros objetos pessoais.

O assalto aconteceu na manhã desta sexta-feira, e conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br um dos indivíduos acionou o aplicativo para uma corrida para o bairro Boa Vista – às margens da rodovia Euclides da Cunha. Durante a corrida, os indivíduos mudaram a rota do trajeto dizendo que iam até o bairro Pacaembu, quando anunciaram o assalto. A motorista informou que um dos indivíduos estava armado e anunciou o assalto, pediu para que a mulher descesse do carro e fugiu do local, tomando rumo ignorado.

Além do veículo modelo Ônix de cor preta, os ladrões levaram ainda objetos pessoais e cartões de crédito da motorista. O crime foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil e todas as unidades policiais estão empenhadas em localizar o veículo e prender os assaltantes.

REPORTAGEM VOTUNEWS: