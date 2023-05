NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: morre jovem vítima de grave acidente entre motos em Votuporanga

Morreu por volta das 10h30, na Santa Casa de Votuporanga, o jovem envolvido em trágico acidente entre duas motos ocorrido na manhã deste sábado, na avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Estação – zona sul da cidade.

Conforme boletim médico encaminhado à reportagem do votunews.com.br pela assessoria da Santa Casa de Misericórdia, J.G.F., de 34 anos, deu entrada neste sábado (6/5) no Pronto socorro, às 10h21, vítima de acidente. Ele passou por atendimento e, infelizmente, veio a óbito.

Já o outro jovem envolvido no acidente, continua em atendimento médico no hospital em estado grave. A Santa Casa de Votuporanga informa que A.H.S, de 32 anos, deu entrada no Pronto socorro neste sábado (6/5), às 9h58, vítima de acidente. Ele passa por atendimento.

O ACIDENTE:

O acidente aconteceu na manhã deste sábado, próximo ao cruzamento das ruas Joaquim Franco Garcia e Conde Francisco Matarazzo, no bairro Estação. Jovens levados em estado grave à Santa Casa pelas equipes de socorro, um deles com fraturas e o outro inconsciente. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU socorreram as vítimas ao hospital de Votuporanga.

EM INSTANTES, MAIS INFORMAÇÕES: