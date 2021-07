NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: incêndio na Indústria Facchini na rodovia Euclides da Cunha

O incêndio começou por volta das 14 horas desta sexta-feira, e atingiu duas cabines de pintura da indústria, localizada na rodovia Euclides da Cunha – km 515.

O fogo foi rapidamente controlado pelas equipes de Brigada de Incêndio e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga. O incêndio já foi controlado e os bombeiros trabalham no rescaldo do local.

Ninguém se feriu.

A fumaça vinda da indústria chamou a atenção dos votuporanguenses.