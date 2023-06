NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: CRUELDADE: homem mata cães com choque e pauladas em Valentim Gentil

O crime ocorreu na noite desta terça-feira em Valentim Gentil-SP e o autor do crime está foragido da polícia

Um crime bárbaro chocou a cidade de Valentim Gentil-SP, na manhã desta quarta-feira, dia 28, após um homem ter matado quatro cães de sua parceira com pauladas e choques. Segundo informações, o crime teria ocorrido na noite de terça-feira e os corpos desovados em uma área rural. Até o momento, a nossa redação não obteve informações o que motivou a tamanha covardia.

A tutora dos animais acionou a polícia no e registrou um boletim de ocorrência. Os policiais de plantão acionaram Perícia Técnica que estiveram no local para acolher as provas e a Polícia Ambiental de Fernandópolis também foi chamada, mas o autor do crime está foragido.

Segundo informações, do Veterinário Dr. Ewerton, os animais foram molhados para receberem choques e, posteriormente, mortos a pauladas e laudou especificando o que ocasionou a morte dos cães. “Estamos encaminhando um laudo veterinário a Polícia Ambiental e que também servirá como provas, além das provas testemunhais e materiais, que será anexado ao inquérito policial. Eu estou completamente chocado diante um crime bárbaro contras os animais. Foi muita frieza da pessoa”, disse o veterinário.

Segundo a Lei Federal 14.064/2020, conhecida como a Lei Sansão, a prisão é de 2 a 5 anos. A multa ambiental, neste caso, pode chegar a 24 mil reais, mas representantes da proteção animal de Valentim Gentil-SP estão cobrando para que a lei seja cumprida e que o autor do crime pegue prisão.

REPORTAGEM: VOTUNEWS