NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: grave acidente na vicinal Votuporanga a Valentim Gentil deixa três vítimas

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira, dia 21, na vicinal Nelson Bolotário – que liga Votuporanga a Valentim Gentil.

A colisão frontal aconteceu próximo a conhecida curva do bairro Itaguaçu, e deixou três vítimas graves, sendo duas – um homem e uma mulher com múltiplas fraturas e outros ferimentos. A terceira vítima sofreu ferimentos leves.

Em um esforço conjunto entre as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) as vítimas foram encaminhadas para o pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

VOTUNEWS