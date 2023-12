NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Delegacia da Mulher prende empresário por descumprir medida protetiva em Votuporanga

Uma ação policial mobilizou o centro comercial de Votuporanga nesta quinta-feira, dia 7.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br policiais civis da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) cumpriram na manhã desta quinta-feira, um mandado de prisão expedido pela Justiça contra um empresário votuporanguense que descumpriu uma ordem judicial que o proibia de chegar próximo de sua ex-esposa.

Segundo informações da delegada titular da DDM – Drª Edna Rita de Freitas, em entrevista ao votunews, o empresário de 46 anos de idade, estava proibido por força de uma medida protetiva de se aproximar de sua ex-mulher, o que foi descumprido, sendo necessária a intervenção judicial.

Ainda conforme o que a reportagem apurou, nesta manhã, o empresário teria colocado areia no motor do veículo de sua ex-companheira e fugido do local.

Com o mandado de prisão em mãos, os agentes da DDM foram a campo para prender o empresário. Em uma ação que mobilizou diversos policiais e movimentou o comércio da cidade, o homem foi preso na rua Mato Grosso, próximo a rua Amazonas.

Segundo consta, ele teria resistido a ordem de prisão, desacatando os policiais que tiveram que fazer o uso de força moderada para prendê-lo.

A delegada informou ainda que o empresário foi conduzido à sede da DDM para prestar depoimento e posteriormente levado à carceragem da Central de Flagrantes. Nesta sexta-feira, o homem passa por audiência de custódia.

