NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: acidente envolve dois carros no cruzamento das ruas Paraíba e Amazonas

Um grave acidente de trânsito registrado por volta das 10h20, da manhã deste domingo, no cruzamento das ruas Paraíba e Amazonas – no centro comercial de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o acidente envolveu um veículo Gol de cor preta e um Captur e provocou ferimentos no motorista do Gol. Com o violento impacto, o motorista do Gol ficou retito entre as ferragens, sendo necessária a rápida intervenção das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

De acordo com o apurado pela reportagem, o condutor do Gol sofreu ferimentos no ombro, sendo levado ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga pela equipe médica do SAMU.

O Gol transitava pela rua Amazonas, já a condutora do Captur seguia pela rua Paraíba, quando houve a violenta colisão. No local, há um semáforo e as causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

Reportagem: www.votunews.com.br