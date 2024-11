NOTA DE FALECIMENTO: Falece Valdenir Roberto de Lima, ex-funcionário da Prefeitura de Votuporanga

É com pesar que comunicamos o falecimento de Valdenir Roberto de Lima, ex-funcionário da Prefeitura de Votuporanga. Valdenir era casado com Maria Frankilin dos Santos e pai de Marcos Leandro dos Santos Lima. Ele deixa suas irmãs Áurea, Anelice, Autamia, Ondina, Valdecir e Turia (in memoriam), além de sobrinhos e amigos que compartilham a tristeza de sua partida.

Valdenir faleceu na sexta-feira, na Santa Casa de Votuporanga, e foi velado no Velório do Jardim das Flores no sábado, dia 9, a partir das 11h. O sepultamento ocorreu às 17h do mesmo dia, com o último adeus de familiares e amigos.