Faleceu neste domingo, dia 14, a servidora pública municipal de Pedranópolis, Sandra Merenciano de Souza, aos 48 anos de idade.

Vítima de infarto fulminante, Sandra deixa as filhas Natália de Souza Garcia, Natiele de Souza Garcia, Natan Leonardo de Souza Garcia, os netos Marina Varotto Moreno, Moana Varotto Moreno, Valentina Sanches de Souza, Antonella Sanches de Souza, Catarina Sanches de Souza, os irmãos Lercio Merenciano de Souza, Claudete Merenciano de Souza Baldacin, Nelson Merenciano de Souza, Celso Cesar Merenciano de Souza.

Sandra era prima do vereador de Votuporanga Emerson Pereira, que lamentou através de suas redes sociais o falecimento da familiar. “Descanse em Paz Prima Sandra Souza! Mais uma estrelinha que vai morar com Deus, num piscar de olhos você se foi deixando todos nós, além de seus filhos netas e familiares tudo o que você mais amava neste mundo! Muito triste sua partida tão rápida”.

O velório está sendo realizado em Santa Izabel do Marinheiro e o sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira, às 9 horas, no Cemitério Municipal de Santa Izabel do Marinheiro.

